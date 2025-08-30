Сийярто пожаловался на молчание Еврокомиссии по поводу атаки на "Дружбу"

Еврокомиссия до сих пор не ответила на письмо Венгрии и Словакии с жалобами на Украину по поводу атаки на нефтепровод "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

В письме в адрес ЕК главы МИД Венгрии и Словакии потребовали гарантировать безопасность поставок и положить конец попыткам Киева заблокировать нефтепровод, сообщает РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия обещала своевременно ответить на призыв двух стран обеспечить безопасность поставок нефти.

Напомним, поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" были прекращены 22 августа после ночного удара ВСУ на участке вблизи российско-белорусской границы. Работа магистрали была возобновлена только утром 28 августа. Это была уже третья атака за короткий промежуток времени.