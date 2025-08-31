24,5 рубля за доллар: назван справедливый курс российской валюты
Российский рубль в конце этого лета вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире — его курс должен составлять 24,5 рубля за доллар, следует из расчетов аналитиков РИА Новости.
Эксперты агентства составили рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Анализ показал, что самый дешевый такой обед — в России, самый дорогой — в Израиле.
На основе этих данных аналитики рассчитали курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.
Согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) в 3,3 раза ниже текущего курса и составляет 24,5 рубля за один доллар.
Первую строчку с Россией разделила Индонезия — там курс, рассчитанный по ППС, также оказался в 3,3 раза ниже текущего.
На втором месте оказалась Индия (3,2 раза), третье разделили между собой Филиппины, Иран и Вьетнам (2,7 раза).
Самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал израильский шекель — его курс оказался завышен на 48%, уточнили эксперты агентства.