США пригрозили России новыми санкциями

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН представители США потребовали от России согласиться на переговоры с Украиной и пригрозили введением санкций в случае продолжения боевых действий. Об этом сообщает The Guardian.

Причиной созыва заседания стала массированная атака дронов и ракет, нанесенная по территории Украины в ночь со среды на четверг. По данным Киева, жертвами стали более 20 человек.

Как заявил Джон Келли, советник миссии США при ООН, удары «ставят под сомнение серьезность намерений России к миру». Он подчеркнул, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны согласиться на встречу, а также напомнил о предупреждении Дональда Трампа о возможности введения санкций.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал ввести против России еще более жесткие санкции, затрагивающие энергетику, финансовый сектор и другие ключевые направления.