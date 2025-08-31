Иран планирует увеличить объем торговли с РФ в два раза

Иран планирует увеличить объем торговых сделок в сфере сельского хозяйства с Россией на 30-35%.

© Газета.Ru

Об этом заявил РИА Новости министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже.

«В этом году, по моим представлениям, объем наших торговых сделок вырастет не менее чем на 30-35 процентов», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По его словам, показатели 2024 года составили около $1,2 млрд. Министр отметил, что если в текущем году увеличить объем в соответствии с планами, то уже в следующем году показатели могут достичь $3 млрд.

В январе текущего года президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.