Дмитриев: карты банков РФ будут активнее принимать за рубежом

Карты банков РФ будут активнее приниматься за рубежом, ЦБ со временем расскажет о реализуемых проектах в сфере платежей. Об этом заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Интеграция стран ШОС, это имеет очень позитивный эффект на россиян, потому что, действительно, и кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что сегодня президент России Владимир Путин объявил о возможной совместной платежной системе стран ШОС.

"И мы видим, что много таких проектов важных будет реализовываться", - сказал Дмитриев.

"Я думаю, что это со временем расскажет, соответственно, в том числе и Центральный банк, который этим активно занят", - добавил глава РФПИ.