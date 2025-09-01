В России подорожал основной ингредиент для производства колбас

Lenta.ru

Во второй половине августа свиной окорок, считающийся основным ингредиентом для производства колбас, подорожал в годовом выражении на 31 процент, до 325 рублей. Это подсчитали специалисты аналитической компании NTech. Их выводы процитировали «Известия».

В России подорожал основной ингредиент для производства колбас
© РИА Новости

По данным Национального союза мясопереработчиков (НСМ), стоимость этого продукта выросла до 338 рублей за килограмм, что стало рекордным показателем с начала года. Средняя оптовая стоимость свиных окороков с января по август 2025 года прибавила десять процентов относительно первых восьми месяцев прошлого года и достигла 283 рублей за килограмм.

Кроме того, на 18 процентов выросла цена свинины на кости в полутушах. В Национальном союзе свиноводов (НСС) объяснили происходящее внутриотраслевым перераспределением продукта. Генеральный директор союза Юрий Ковалев констатировал, что в 2025 году рынок свинины вышел на стадию, когда уже нет огромных приростов, которые были в последние 10−15 лет. Кроме того, сказалась сложная ситуация в Курской и Брянской областях.

В июле 2025 года импорт российской свинины резко увеличил Китай. Закупки этого продукта выросли до 12,4 миллиона долларов, или почти на 30 процентов больше, чем в июле 2024 года.