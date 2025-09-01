Страна ЕС рискует остаться без топлива

В случае конфликта Польша рискует столкнуться с нехваткой топлива для своих вооруженных сил, поскольку после 26 лет пребывания в НАТО страна до сих пор не подключена к сети военных трубопроводов (CEPS). Об этом пишет издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

По информации, опубликованной в газете, существующая система обеспечения польских военных топливом окажется крайне неэффективной в случае начала конфликта.

DGP отмечает, что, согласно данным Центра восточных исследований, применение исключительно железнодорожных и автомобильных цистерн для обеспечения потребностей всего «центральноевропейского театра военных действий» может привести к быстрому истощению этих транспортных средств. Это, в свою очередь, негативно скажется на пропускной способности дорог и железнодорожных путей, что может вызвать серьезные затруднения в логистике.

Авторы сообщают, что с 2014 года ведутся переговоры о присоединении Польши к системе военного снабжения топливом. На данный момент завершено исследование, необходимое для этой инвестиции, оцениваемой в 21 миллиард евро для Восточной Европы. Однако пока не определено, кто возьмет на себя ее финансирование, говорится в материале.

Как отмечает DGP, Польша и другие страны региона стремятся получить доступ к общему бюджету НАТО и использовать финансовые ресурсы ЕС. Однако государства Южной Европы не готовы поддержать эти инициативы.