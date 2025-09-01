«Тяжелейший кризис»: как санкции ударили по России

Металлургическая отрасль столкнулась с серьезным кризисом из-за снижения спроса как внутри страны, так и на международных рынках. Санкции ограничили возможности экспорта в Европу, а жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка замедлила развитие внутренней экономики, сообщает «Царьград».

По словам экономиста Максима Довгялло, высокие процентные ставки фактически остановили ипотечное кредитование. Они притормозили строительство, которое было основным драйвером поставок металлопродукции на внутренний рынок. И эти же ставки затормозили реализацию проектов «РЖД», а данная корпорация была вторым крупнейшим потребителем», добавил эксперт.

Как уточнил он, перспективы жилищного строительства остаются неопределенными. Довгялло подчеркнул, что «рынок остановился». По его словам, существенного роста на старых территориях России не будет.

«Однако мы видим огромный потенциал на новых территориях», — подчеркнул Довгялло.

Эксперт также отметил, что в случае стабилизации ситуации в Донбассе появится возможность для восстановления металлургической отрасли. Однако этот вопрос требует системного подхода.