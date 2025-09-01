Путин оценил динамику торговли с Турцией

Президент РФ Владимир Путин удовлетворен темпом развития торговли России и Турции, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%.

Такое мнение он высказал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене. Мы удовлетворены динамикой торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году объем товарооборота вырос на 6,6%, а в первом полугодии нынешнего года увеличился еще почти на 3%", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что высоко ценит личные контакты, которые неизменно проходят в конструктивном, взаимоуважительном ключе.

"Это полностью соответствует принципам добрососедства, традиционно дружественному характеру российско-турецких связей", - сказал он.

Говоря об экономике, российский лидер отметил, что активно работает межправкомиссия, очередное заседание которой состоялось в Москве в конце июня.

"На взаимной основе осуществляются масштабные инвестиции. Российские компании реализуют крупные проекты в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение. Турецкие фирмы широко представлены у нас в России в машиностроении, металлургии, деревообработке", - перечислил президент РФ.

Он сделал акцент на том, что партнерство в сфере энергетики носит подлинно стратегический характер.

"Один из ключевых доставщиков в Турцию природного газа - Россия. В настоящее время экспорт бесперебойно идет через Черное море, по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", - сказал он.

Путин также указал на то, что по линии госкорпорации "Росатом" продолжается реализация флагманского проекта сооружения первой турецкой АЭС "Аккую".