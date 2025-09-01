Экспорт российского газа в Европу вырос

Россия в январе - августе нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,5 млрд кубометров, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Транспортировка по газопроводу "Турецкий поток" в европейские страны в январе - августе выросла на 6,7% - до 11,5 млрд куб. м. В августе экспорт российского газа в Европу по данному направлению снизился на 2% по сравнению с июлем и вырос на 5,5% по сравнению с августом 2024 года - до 1,56 млрд куб. м.

Средняя загрузка "Турецкого потока" в европейском направлении в августе (50,2 млн куб. м в сутки) оказалась на 5,5% выше, чем в августе 2024 года, и на 2,3% меньше по сравнению с июлем.

Газопровод "Турецкий поток", проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Отправной точкой "Турецкого потока" служит компрессорная станция "Русская", построенная в районе Анапы.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу "Турецкий поток" в Европу в 2024 году выросли на 23% - до 16,7 млрд куб. м. Из этого объема рекордные 8,6 млрд куб. м поступили в Венгрию. Суммарный экспорт трубопроводного газа из России в Европу в 2024 году увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом, до 32,1 млрд кубометров.

Также Россия по итогам 2024 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. РФ Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море: "Голубой поток" и "Турецкий поток".