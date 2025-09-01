Понизят ли ключевую ставку на заседании ЦБ 12 сентября: что прогнозируют эксперты

12 сентября Центральный банк России проведет заседание, во время которого будет обсуждаться изменение ключевой ставки. Сейчас она составляет 18 процентов, однако большинство экспертов ожидают ее понижения. Какие прогнозы дают экономисты — в материале «Вечерней Москвы».

«Ставка будет снижена на два процента»

Как рассказал «ВМ» финансовый аналитик Михаил Беляев, на недавнем совещании президента РФ Владимира Путина с отраслевыми министрами глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сбалансированность бюджета позволит смягчить денежно-кредитную политику.

— А первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров сказал, что снижение ключевой ставки на один процент дает экономию бюджетных расходов на 200 миллиардов долларов, — отметил эксперт.

Это мнение поддержал и глава государства, поэтому единственный верный прогноз в данном случае таков: ключевую ставку снизят на два процента, пояснил Беляев.

— О трех процентах говорить не можем, потому что такого слишком резкого снижения экономика не допускает: могут быть слишком большие перекосы. А один процент — слишком мало. Поэтому совершенно определенно, что ключевая ставка будет снижена на два процента, — считает финансовый аналитик.

«Снизят на 100 или 200 базисных пунктов»

Первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов высказал мнение, что на заседании рассмотрят две опции: снижение либо на 100 (один процент), либо на 200 (два процента) базисных пунктов.

Он считает, что в пользу более осторожного снижения говорят несколько факторов: нынешние темпы движения «выше целевых базовых инфляционных компонентов», ускорение корпоративного кредитования в июле и неопределенность дефицита бюджета РФ.

Однако, по мнению эксперта, допускается и более весомое снижение ставки на фоне роста ВВП во втором квартале на 1,1 процента при прогнозах 1,8 процента.

«Снижение ставки не предрешено»

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган рассказал, что в базовом прогнозе Центробанка не заложено повышение ставки.

По его словам, если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то «пространство для снижения ставки» в 2025 остается, однако стоит понимать, что это ничем не предрешено.

— Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации, — отметил Ганган в беседе с «Российской газетой».

«Темпы снижения ставки явно недостаточны»

Глава же «Роснефти» Игорь Сечин считает, что, несмотря на принятые ЦБ решения летом этого года, темпы снижения ставки «явно недостаточны».

— Одним из следствий длительного поддержания ключевой ставки на повышенном уровне является излишнее укрепление курса рубля, которое приводит к потерям как бюджета России, так и компаний-экспортеров, — отметил он.

Высокая ставка приводит к росту расходов на обслуживание долга, что может ухудшить финансовую устойчивость корпоративных заемщиков, приводит слова Сечина пресс-служба «Роснефти».

«К концу года ставка будет 14–16 процентов»

По словам главного аналитика компании «Ингосстрах-Инвестиции» Виктора Тунева, к концу 2025 года ставка может снизиться до 14–16 процентов. Теоретически она может остаться на уровне 18 процентов, но тогда окажется, что 12–13 процентов для 2026 года — это недостижимый сценарий.

Консервативный прогноз на уровне 18 процентов оставлен технически для того, чтобы «сигнал не был слишком мягким» или на случай ослабления рубля, передают слова эксперта «Ведомости».

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это наименьший процент, под которым ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Она является главным инструментом для контроля денежно-кредитной политики.

При повышении ключевой ставки банки завышают процент, чтобы сохранить прибыль. Поэтому понижение или повышение ставки напрямую влияет на процент кредитов для обычных граждан.

В этом году Центробанк уже два раза понижал ключевую ставку. В июне — с 21 до 20 процентов, а в июле — до 18 процентов. Какими могут быть последствия от снижения ставки для россиян, выясняла «Вечерняя Москва».