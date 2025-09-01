Путин заявил о росте совокупного ВВП стран ШОС

Совокупный валовой внутренний продукт стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году вырос выше средних мировых темпов, несмотря на сохраняющиеся трудности в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.

Путин на заседании в формате «ШОС плюс»подчеркнул:

«Показательно, что на фоне сохраняющихся трудностей в глобальной экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился на более чем 5% – это выше мировых значений. Промышленное производство увеличилось на 4,6%», передает РИА «Новости».

Глава государства также отметил, что в рамках ШОС активно развивается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое взаимодействие между странами-участниками.

Напомним, страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также обозначили новые приоритеты в сферах безопасности и развития.