Экономию Индии на покупке российской нефти оценили

За три года Индия сэкономила на покупке российской нефти как минимум 12,6 миллиарда долларов. Экономию страны оценили в Indian Express.

Как отмечают в издании, усилия Индии по закупке российской нефти сдерживали рост нефтяных цен в мире. Если бы Нью-Дели отказался от сырья из РФ, это привело бы к резкому увеличению трат. Даже учитывая давление США, Индия не собирается поступаться своей стратегической автономией.

«Очевидно, что Нью-Дели... не желает, чтобы Вашингтон диктовал ему, с кем ему следует вести бизнес, особенно когда речь идет о России — давнем и ключевом стратегическом партнере Индии», — пишут авторы.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури отказался считать страну прачечной для российской нефти. Страна не нарушала установленных правил и стабилизировала рынки. Подход Индии к импорту соответствовал механизму ценового ограничения «Большой семерки», подчеркнул он. Аналитик CLSA Викаш Кумар Джайн констатировал, что Индия вряд ли прекратит импорт российских товаров, если не будет введен глобальный запрет.

С 27 августа в силу вступили дополнительные пошлины США на импорт из Индии в размере 25 процентов, которые установили за покупку российских энергоресурсов. В результате ставки для нее достигли заградительного уровня в 50 процентов. Однако Вашингтон не смог добиться желаемого — на фоне усиления торгового противостояния руководство Индии начало искать сближения с Китаем, несмотря на многолетние торговые и геополитические противоречия.