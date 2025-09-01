В Венгрии спрогнозировали рекордный импорт газа из России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна с начала года получила из России более 5 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Позавчера мы превысили отметку в пять миллиардов кубометров газа с начала года. Это означает, что к концу года будет побит новый рекорд», — сказал дипломат на встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

Сийярто отметил, что никогда до этого по газопроводу «Турецкий поток» в Венгрию не поступало столько газа за год, как в текущем. По словам министра, в день из России в Венгрию поступает рекордный объем газа — около 21 миллиона кубометров.

26 августа глава МИД Венгрии заявил, что именно от торгово-экономического взаимодействия Европы с Россией зависит безопасность региона. По мнению Сийярто, Европа не может быть конкурентоспособной без взаимодействия с РФ.