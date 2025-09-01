Эксперт раскрыл, снимет ли Трамп санкции с РФ

Саммит на Аляске вызвал надежды на восстановление отношений между Россией и США, возможное снятие санкций и возвращение американских компаний на наш рынок. Но Запад всегда строил политику исходя из прагматизма и своих интересов, устанавливая заградительные барьеры для защиты своих отраслей, заявил в интервью kp.ru Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ.

По словам собеседника издания, США не снимут санкции без разрешения Конгресса, и будут делать это только там, где им выгодно. Он отметил, что американские компании не уходили с российского рынка, продолжая работать через посредников или перерегистрировавшись. Бизнес всегда будет стремиться к прибыли, и взаимный интерес сторон в восстановлении отношений очевиден, подчеркнул эксперт.

Селезнев напомнил, что в 90-е годы Россия приняла правила игры, ориентируясь на сырьевые продажи и покупку технологий. По его словам, страна вступила в ВТО, открыв рынок для зарубежных товаров, но не получила взамен современных технологий.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Трамп стремится сделать Америку лучшим местом для производства, привлекая европейские компании, но строительство новых газовых мощностей требует времени и средств. Американцев интересует российский газ и добыча полезных ископаемых в Арктике.

Среди возможных секторов для возвращения американских компаний, по словам специалиста, – топливно-энергетика (особенно газ), авиаперевозки, потребительская продукция (лекарства, техника). Он отметил, что возвращение компаний должно быть прагматичным. В стратегически значимых отраслях необходим контроль, чтобы избежать повторения ошибок прошлого.