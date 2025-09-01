Трамп заявил о дисбалансе в торговле США с Индией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия предложила снизить свои пошлины на американские товары почти до нуля, но принять такое решение стране, по его словам, следовало «много лет назад», а сейчас «уже становится поздно». Об этом он написал в Truth Social.

Свои заявления глава Соединенных Штатов сопроводил информацией о дисбалансе США в торговле с Индией, при котором американцы в рамках двустороннего товарооборота продают «очень мало» товаров по причине высоких тарифов, но при этом закупают их в огромном количестве.

«Это была абсолютно односторонняя катастрофа!» — в свойственной ему экспрессивной манере заявил Трамп, посетовав, что Индия закупает при этом значительные объемы нефти и военной продукции у России.

Ранее в понедельник, 1 сентября, стало известно, что советник американского президента по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро высказал удивление по поводу того, зачем премьер-министр Индии Нарендра Моди «водится с [президентом России] Владимиром Путиным и [председателем КНР] Си Цзиньпином». Заявление прозвучало на фоне саммита ШОС, в котором участвуют все перечисленные лидеры.

Также сообщалось, что Трамп четырежды пытался дозвониться до Моди, но последний отказывался от разговора. Республиканец перед этим «шокировал Индию экспортными пошлинами в 25 процентов и называл ее "мертвой экономикой"», журналисты увидели в этом «признаки того, что Моди почувствовал себя оскорбленным».