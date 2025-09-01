Запад злоупотребляет ролью доллара, он используется как средство подавления конкурентов.

Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Западные страны пытаются сохранить свое доминирование, прибегая не к переговорам, а к прямому шантажу, давлению, санкциям. Колоссальное злоупотребление ролью доллара в мировых делах, тарифные войны, которые США навязывают всем остальным», — сказал он.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару. Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что в течение последних лет из-за блокирующих санкций Российскую Федерацию лишили возможности пользоваться долларом в очень многих расчетах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС угасает после его угроз ввести пошлины в 10% против участников объединения. Он полагает, что США не могут себе позволить, чтобы американский доллар слабел, однако, если бы страной правил «болван, как последний, он бы допустил» ослабление национальной валюты, намекая на экс-президента США Джо Байдена.