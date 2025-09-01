В России спрогнозировали снижение ключевой ставки в сентябре

Центробанк на предстоящем заседании 12 сентября может снизить ключевую ставку с 18 до 16 процентов, заявил RTVI эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

«Сценарий понижения на два процентных пункта ключевой ставки [до 16 процентов] на заседании совета директоров Банка России выглядит крайне реалистичным», — предрек он.

Как уточнил эксперт, Банк России может сделать это для предотвращения «слишком глубокой рецессии» экономики, которая уже наблюдается в некоторых отраслях.

Он спрогнозировал, что до конца года ставка может быть снижена еще раз.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что к концу 2025 года руководство ЦБ может резко ослабить денежно-кредитную политику и опустить ключевую ставку на шесть процентных пунктов к нынешнему уровню.