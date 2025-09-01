ВШЭ: маркировка сладостей может принести миллиарды рублей в бюджет

Внедрение системы маркировки в сегменте сладких продуктов может привести к экономическому эффекту в размере 52,4 млрд рублей в год. Об этом говорится в исследовании нелегального оборота товаров в России и влияния маркировки на цену для конечного потребителя, которое провел НИУ ВШЭ.

По оценке аналитиков, такой экономический эффект от обеления рынка может быть достигнут за счет дополнительных сборов НДС и налога на прибыль. Отдельно отмечается, что влияние обязательной цифровой маркировки на розничную цену единицы продукта составит около 0,55%. Для конечного потребителя этот показатель останется незамеченным.

Исследователи НИУ ВШЭ также отмечают, что нелегальный оборот сладостей достигает в России 12% от всего оборота в этой товарной категории. При этом легальное предложение оценивается почти в 15,7 млрд единиц товара за год.

С 1 сентября 2025 года в России стартовали новые этапы в маркировке ряда товарных групп, в том числе и в сладостях: производители и импортеры должны будут зарегистрироваться в системе "Честный знак". Обязательное нанесение кодов поэтапно стартует с 1 марта 2026 года.

Как отметили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"), эксперимент в этой товарной группе стал самым многочисленным в истории развития системы маркировки - в ходе 180 экспериментов участники рынка досрочно промаркировали 80 тонн продукции в 55 регионах страны.