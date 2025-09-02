Решение России подписать с Китаем меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток» определило участь Европейского союза (ЕС), заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Предрешенной судьбу ЕС он назвал в соцсети X.

«Судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию», — написал Христофору.

Журналист добавил, что если раньше Украина получала выгоду от транзита, то теперь ее будет получать Монголия.

О подписании Россией и Китаем меморандума о строительстве газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Восток» сообщалось ранее 2 сентября. Как рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, стоимость поставок российского газа в Китай будет ниже, чем при продаже в Европу. Он объяснил невысокую цену для КНР географией и более низкими логистическими затратами.

Ранее Христофору прокомментировал удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба». Он заявил, что атака нацелена на смену власти в Венгрии и подрыв экономики страны.