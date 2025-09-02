Низкую цену на российский газ для Китая объяснили

Стоимость поставок российского газа в Китай в любом случае будет ниже, чем при продаже в Европу, что объясняется географией и более низкими логистическими затратами. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РИА Новости.

Он объяснил, что топливо в КНР идет с месторождений Восточной Сибири, а в Европу — из Западной Сибири. Таким образом, маршрут для китайских потребителей оказывается значительно короче.

«Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже», — объяснил он.

Разницу в стоимости контрактов для Китая в зависимости от маршрута Миллер не привел.

Ранее во вторник, 2 сентября, он рассказал о подписании меморандума по строительству газопровода «Сила Сибири-2» мощностью до 50 миллиардов кубометров и уточнил, что газ для Китая по нему будет дешевле, чем для покупателей из Европы. При этом ресурсной базой для газопровода должны стать месторождения Западной Сибири, для которых европейское направление короче.

Миллер отметил, что контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет, а цену поставок определят позднее. Китайская сторона пока никак не комментировала слова главы «Газпрома». В последние годы официальные лица КНР прекратили упоминать энергетический проект, что, по данным источников ряда СМИ, связано с желанием получить большую скидку на газ.

В июне The Wall Street Journal (WSJ) выяснил, что Пекин мог изменить позицию по «Силе Сибири-2» из-за роста нестабильности на Ближнем Востоке, что ставит под угрозу исполнение крупных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ).

Также на встрече в Пекине «Газпром» и Китайская национальная газовая корпорация (CNPC) договорились об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубометров и наращивании мощности дальневосточного проекта, запуск которого ожидается в 2027 году, с 10 до 12 миллиардов кубометров