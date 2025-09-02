Западные страны подсаживают Китай на российскую энергоиглу, сообщает РИА Новости. В материале говорится, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине стал главным событием, за которым следит западная пресса.

Reuters утверждает, что «Газпром» и CNPC договорились об увеличении поставок газа в Китай до 44 миллиардов кубометров в год по «Силе Сибири — 1», а также о строительстве «Силы Сибири — 2» к 2025 году, напоминает агентство.

Проект «Алтай», который позже стал «Силой Сибири — 2», был согласован в 2006 году, но в 2009 году его приостановили. С 2014 года, после присоединения Крыма, Россия и Китай усилили сотрудничество. В 2026 году PipeChina начнет расширение газораспределительных сетей.

Китай стремится диверсифицировать источники энергоресурсов, чтобы не зависеть от одного поставщика более чем на 20%. В 2022 году Китай сократил импорт СПГ и увеличил трубопроводные поставки.

«С точки зрения государственных интересов это совершенно логичный подход, исключающий подсаживание на единственную импортную иглу, что также является рычагом давления в руках внешнего поставщика. Однако и тут все перелопатила грандиозная геополитическая волна, запущенная Россией», — пишет РИА Новости.

На саммит также прибыл президент Монголии, что связано с планами прокладки новой газовой магистрали через ее территорию, указывает агентство.