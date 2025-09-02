Россия займется спасением китайской авиации

Россия предложила Китаю поставки двигателей для самолетов, что высоко оценили китайские СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако важно не отдать технологии производства авиадвигателей, которые являются ценным ресурсом для России, пишет агентство. Китай также создает свои самолеты, но пока не может производить двигатели самостоятельно.

Пекин планирует запустить собственный двигатель для самолета С919 к 2030 году, но это может быть отложено. Китай зависит от иностранных двигателей, таких как GE Aerospace и Safran, которые могут быть запрещены США. Это создаст проблемы для китайской авиапромышленности, говорится в материале.

Из незападных стран только Россия производит авиадвигатели. Для реализации проекта потребуется увеличить производственные мощности, но это более быстрый путь, чем ждать китайского двигателя, отмечают авторы.

«Если США откажут Китаю в двигателе, для России это тоже станет большим подарком. Это не только новые рабочие места и налоговые поступления. Это огромные экспортные доходы», — говорится в материале.

Перед российскими двигателестроителями открываются большие перспективы, которые нужно использовать, не теряя контроль над технологиями, указывают авторы статьи.