Назван наиболее приемлемый уровень ключевой ставки в 2025 году

Центробанк называет разные параметры определения ключевой ставки, которые, как правило, касаются инфляции – ее текущего уровня, отчетов, ожиданий и кредитных условий.

При этом точные алгоритмы регулятор не раскрывает, но наиболее приемлемой в 2025 году для реального сектора экономики будет ставка в 10-12%, заявил 360.ru независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов.

«На самом деле ЦБ не очень хочет раскрывать алгоритмы своих решений. И по большому счету, вопрос превратился в политический, потому что повышение ставки очень серьезно влияет на реальный сектор и затрудняет в том числе работу предприятий, которые задействовали на СВО», — отметил эксперт.

По его мнению, именно из-за этого регулятор подвергается критике, но есть надежда, что в этом году система может измениться и привести ставку к приемлемому показателю в районе 10-12%.

«Примерно такой же будет инфляция, и на этом все успокоятся», — добавил Адамидов.

При этом финансисты сходятся во мнении, что ставка опустится до 16%. По мнению эксперта, это возможно, если не будет никаких «сюрпризов». Причем такой прогноз озвучивается в течение последнего месяца, на фоне чего рынок скорректировал курсы валют, пояснил он.

ЦБ объясняет жесткую денежно-кредитную политику именно темпами инфляции, но ставить между этими показателями знак равенства будет ошибкой, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Так, регулятор может снизить ставку на фоне снижения инфляции, но есть также инфляционные ожидания – это, по мнению экономиста, в большей степени «шарлатанский параметр», который позволяет легче оперировать ставкой.

Что касается курса рубля, то на него изменение ставки не повлияет, убежден Беляев.

«Это слова малообразованных монетаристов, которые квакают из телевизора. Ставка никак не влияет на курс рубля и на положение доллара», — заявил он.

Также не отразится этот показатель на рынке акций и облигаций – здесь намного более важную роль играет геополитика, заключил экономист.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил , что снижение ключевой ставки сразу на 10 процентных пунктов (п.п.) является малореалистичным. По словам вице-премьера, ставку необходимо снижать постепенно и своевременно. Он подчеркнул, что экономисты и эксперты имеют разные позиции по этому вопросу.