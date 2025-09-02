В Оренбуржье за сезон собрали более 3 млн тонн зерна

В регионе продолжается уборка зерновых культур. К 1 сентября уже намолочено 3 млн 1,3 тысячи тонн зерна. С колосьев собрано 1 млн 485,2 тысяч гектаров зерновых культур, из которых обмолочено 1 млн 484,1 тысячи гектаров, что составляет 61% от общей площади уборки.

Как рассказали в правительстве региона, лидируют аграрии Курманаевского (201,4 тыс. тонн), Новосергиевского (180,3 тыс. тонн) и Бузулукского (164 тыс. тонн) районов. Средняя урожайность достигла 20,2 ц/га, наивысшая отмечена в Бузулукском и Грачевском районах – 31,4 ц/га.

Уточняется также, что для уборки зерновых в регионе задействовано 2506 комбайнов, а на приобретение новой техники потрачено 7,6 млрд рублей.

Кроме этого, в регионе активно ведется посев озимых культур. Они посеяны на площади 349,3 тысячи гектаров при запланированной площади 833,6 тысячи гектаров. Лидерами по посеву озимых являются Новосергиевский (29,6 тысяч гектаров), Бузулукский (26,6 тысяч гектаров) и Курманаевский (25,6 тысяч гектаров) районы.

Активно идет заготовка кормов: заготовлено 101% сена, 96% сенажа (144,8 тысячи тонн), 68% фуража и 69% соломы.