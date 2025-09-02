Согласно отчету Всемирного банка, Украине нужно более $520 млрд на восстановление страны после завершения конфликта. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

По словам Гетманцева, восстановление Украины — это не только планы на будущее. Страна уже активно работает над этой задачей сегодня. Она ищет источники финансирования и формирует условия для послевоенного экономического развития, добавил депутат.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется стимулированию отраслей, которые могут стать катализатором для других сфер. Примером является создание законодательной базы для спецрежима Defence City. Этот режим значительно расширит возможности украинской оборонной промышленности, отметил Гетманцев. Он выразил благодарность всем, кто участвовал в реализации этого шага для экономики страны.