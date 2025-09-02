ВТО обвинила Трампа в сильнейших за 80 лет нарушениях правил мировой торговли

Действия американского президента Дональда Трампа вызвали сильнейшие за последние 80 лет нарушения которых еще напомнят о себе. Такое заявление сделал во вторник, 2 сентября, руководитель Всемирной торговой организации (ВТО) Оконджо-Ивеала Нгози.

Как сообщает Reuters, на фоне политики Соединенных Штатов Нгози назвал неудивительным то, что "некоторые ставят под сомнение глобальную торговую систему и ее предсказуемость".

Глава ВТО подчеркнул, что из-за действий американских властей доля мировой торговли, осуществляемой на условиях организации, упала до 72% примерно с 80%, причем это, по оценкам специалистов, еще не предел. Нгози напомнил, что правила торговли ВТО требуют от ее членов равного отношения к другим.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, отвечая на вопрос о возможном "эффекте бумеранга" вследствие действий Вашингтона, заявила, что американские власти учли все потенциальные негативные последствия возможного применения вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров.

Однако далеко не все идет по плану, сложившемуся в голове Трампа. Его советник по торговле и производству Питер Наварро признался, что Соединенные Штаты озадачены решением Индии не отказываться от покупки российской нефти, несмотря на повышение американскими властями пошлин на индийские товары до 50%.