Цена нефти марки Brent превысила $69 за баррель

Стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с 25 августа превысила $69. ТАСС приводит данные торгов на бирже ICE.

Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,5-2,5% и на 11.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,45% — до $69,14 за баррель и превысила показатель в $69 впервые с конца августа. Октябрьские фьючерсы марки WTI подорожали на 2,56% — до $65,65.

13 августа Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что к концу 2025 года на мировом рынке произойдет значительное снижение спроса на нефть. Организация уменьшила прогнозируемый рост мирового спроса на нефть в текущем году до 680 тыс. баррелей в сутки. Это на треть меньше по сравнению с прогнозом от января 2025 года и минимум с 2009 года.

По мнению специалистов, спрос на топливо замедлится в КНР, Индии и Бразилии — странах, столкнувшихся с угрозой высоких пошлин со стороны США. В результате предложение существенно превысит спрос, что создаст значительный избыток нефти на рынке. Ожидается, что дисбаланс сохранится до 2026 года.