Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо остановить поставки газа и электроэнергии на Украину, чтобы заставить киевские власти уважать чужие интересы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе.

«Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», — сказал он.

Словацкий премьер в свою очередь отметил, что он намерен поднять вопрос об атаках на нефтяную инфраструктуру на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским 5 сентября.

Ранее стало известно, что в Пекине Путин и Фицо обсудили наиболее чувствительные вопросы двухсторонних отношений тет-а-тет. Уточняется, что разговор был «очень полезным».