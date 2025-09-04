Поставкам российского газа в Европу нашли огромную альтернативу

Россия будет поставлять Китаю в общей сложности 106 миллиардов кубометров газа в год. Соответствующие документы были подписаны в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал руководитель Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

По словам Цивилева, это «огромная альтернатива» поставкам российского газа в Европу, которая сама решила отказаться от такого импорта. Министр также отметил, что Москва и Пекин договорились увеличить объем поставок по газопроводу «Сила Сибири» до 44 миллиардов кубометров в год, а также расширить дальневосточный коридор с 10 до 12 миллиардов кубов.

Ранее аналитики Института энергетики и финансов задались вопросом, сможет ли Россия нарастить поставки по «Силе Сибири» до 44 миллиардов кубометров.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, стоимость поставок российского газа в Китай в любом случае будет ниже, чем при продаже в Европу, что объясняется географией и более низкими логистическими затратами.