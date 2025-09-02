Поставки картофеля из Китая в Россию в 2025 году выросли в 4,2 раза

Поставки картофеля из Китая в Россию с начала 2025 года до 2 сентября выросли в 4,2 раза, репчатого лука - в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

"Ежегодно на территорию России поставляется около 633 тыс. тонн плодоовощной продукции. С начала 2025 года в Россию было ввезено 671,5 тыс. тонн китайской плодоовощной продукции, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2024 года - 459,7 тыс. тонн. Заметный рост произошел по таким культурам, как картофель (в 4,2 раза - с 36,5 до 151,9 тыс. тонн), репчатый лук (в 2,3 раза - с 22,4 до 50,9 тыс. тонн)", - говорится в сообщении.

Кроме того, поставки из Китая белокочанной капусты выросли на 66,2% - до 32,4 тыс. тонн, яблок - на 32,2%, до 31,6 тыс. тонн, огурцов - на 26,7%, до 13,3 тыс. тонн.

Из России в Китай отгружено 87,9 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы, 24,9 тыс. тонн свинины, 21,9 тыс. тонн свиных субпродуктов, 13,3 тыс. тонн говядины, 3,1 тыс. тонн субпродуктов КРС, 4,9 тыс. тонн молочной продукции, 494,1 тыс. тонн рыбных товаров и 596,4 тыс. тонн кормов и кормовых добавок, рассказали в ведомстве.

КНР уверенно входит в топ-5 основных стран-импортеров российского зерна. Значительный объем экспорта приходится на соевые бобы, рапс, семена льна, ячмень. С начала 2025 года в КНР вывезено 2,9 млн тонн, что уже превышает показатель аналогичного периода 2024 года.