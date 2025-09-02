ЦБ не дал новых сигналов по ставке перед сентябрьским заседанием
Банк России не дал новых сигналов по ставке перед сентябрьским заседанием совета директоров, рассматриваться будут все варианты, предложенные участниками обсуждения. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.
"Рассматриваться на совете директоров те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения", - сказал он.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 12 сентября.
Банк России начал поэтапное снижение ключевой ставки с рекордных 21% в июне 2025 года, снизив ставку до 20% годовых. ЦБ неоднократно подчеркивал, что для возвращения инфляции к цели необходим длительный период жестких денежно-кредитных условий.
В июле регулятор предпринял еще один шаг снижения ставки, опустив ее на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Учитывая преобладание проинфляционных рисков, Банк России в июне - июле давал нейтральный сигнал о дальнейших решениях по ключевой ставке, предполагая возможность пауз в ее снижении.