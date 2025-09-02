Мирзиёев и Путин обсудили реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с лидером РФ Владимиром Путиным обсудил ускорение подготовки и реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих контактов на высшем уровне.

"Особое внимание уделено ускорению подготовки и реализации проектов в приоритетных отраслях экономики, стимулированию кооперационных связей между регионами, в том числе в рамках созданных совместных промышленных парков", - говорится в сообщении.

Главы государств подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также Мирзиёев и Путин с глубоким удовлетворением отметили плодотворное гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования.