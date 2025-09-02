Вучич рассказал, о чем попросил Путина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросил у президента России Владимира Путина включить в договор гибкость поставок газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Танюг.

По словам Вучича, он попросил о таких изменениях на текущий и следующий год. Кроме того, он также добавил, что этой зимой в Венгрии будет зарезервирована часть сербского газа.

«Кроме самого потребления газа для промышленности и домовладений, используем газ и для производства электроэнергии. Для всего этого нам нужна гибкость поставок, об этом я просил президента Путина, просил хорошую цену и большие объемы. Это для нас три ключевые вещи», — заявил он.

Ранее Путин встретился с Вучичем в рамках саммита ШОС.