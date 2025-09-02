В ЦБ назвали достаточной достигнутую жёсткость ДКП

Устойчивый темп роста цен пока не опустился ниже 4%, но уже можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции по сравнению с ситуацией 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«Можно ли говорить о победе над инфляцией? Наверное, можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции по сравнению с ситуацией конца 2024 года», — сказал он на пресс-конференции регулятора, трансляция велась в Telegram-канале Банка России.

По словам Заботкина, утверждать, что устойчивое инфляционное давление уже снизились до целевых 4% в пересчёте на год «пока преждевременно».

Ранее в ЦБ заявили, что возможность повышения уровня цели по инфляции с 4% не рассматривается.