Трамп высказался о снижении пошлин против Индии из-за российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать пошлины против Индии в размере 50 процентов за закупку российской нефти. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Белом доме.

«Нет. У нас неплохие отношения с Индией, но Индия должна понять, что много лет наши отношения были односторонними», — сообщил он.

По его словам, Нью-Дели долгое время применял «самые высокие» 100-процентные пошлины в отношении товаров из США, а Вашингтон «по глупости» не отвечал тем же.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что пошлины Трампа повлияли на поставки российской нефти. Утверждается, что объем еженедельных поставок сырой нефти из отечественных портов увеличился на 770 тысяч баррелей в день