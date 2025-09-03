Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум

В среду, 3 сентября, стартует деловая программа X Восточного экономического форума. Главная тема в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира». В течение трёх дней политики, эксперты и предприниматели более чем из 70 государств будут обсуждать актуальные вопросы мировой торговли, международных отношений, развития технологий и привлечения инвестиций. В частности, речь пойдёт о создании новых логистических цепочек, применении искусственного интеллекта, расчётах в национальных валютах и возможностях выхода российских компаний на рынки Азии. При этом центральным событием уже традиционно станет выступление президента РФ Владимира Путина. RT пообщался с участниками форума и выяснил, чего ещё стоит ожидать от ВЭФ-2025.

В среду, 3 сентября, в Приморье на острове Русском стартует юбилейный, десятый ВЭФ. Как и в предыдущие годы, он традиционно проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

На этот раз деловую площадку собираются посетить свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран мира. Как ожидается, самыми представительными станут делегации из Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда.

В рамках ВЭФ-2025 планируется прежде всего подвести итоги последних десяти лет, рассказал вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, участники масштабного события обсудят, чего удалось добиться региону за эти годы и какие ещё нужны инструменты для того, чтобы полном объёме выполнить поручение главы государства по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

«Именно с Дальнего Востока начались территории опережающего развития и программа «Гектар», льготная ипотека и мастер-планы развития городов. На Дальнем Востоке с применением мер государственной поддержки реализуется свыше 2,9 тыс. инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 10,6 трлн рублей... Всего в экономику Дальнего Востока за десять лет вложено 20 трлн рублей», — отметил Трутнев.

Немаловажную роль в привлечении этих инвестиций сыграл именно Восточный экономический форум. По словам Владимира Путина, мероприятие заслужило высокий авторитет, поскольку помогает бизнесу, в том числе зарубежному, познакомиться с уникальным потенциалом российских дальневосточных территорий и способствует расширению многоплановой международной кооперации.

«Символичным является и девиз нынешнего форума: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». По мере того как центр мировой экономической активности всё больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей… Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнёрами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой системы международных отношений», — заявил Путин в приветственном обращении к гостям и участникам ВЭФ.

«Укрепить связи и выстроить новые маршруты»

Всего на полях Восточного экономического форума планируется провести более 100 мероприятий. Все они будут разделены на семь тематических блоков, посвящённых социальным вопросам, инвестициям, международному сотрудничеству, технологиям, архитектуре, торговле, а также партнёрству между бизнесом и государством.

В частности, будут обсуждаться проблемы развития инфраструктуры и сельского хозяйства, внедрения искусственного интеллекта, автоматизации бизнеса, судоремонта и расчётов в нацвалютах. Об этом RT рассказал один из традиционных участников ВЭФ, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

«Мы ждём и сквозных дискуссий о возможном потеплении отношений с США, перспективах смягчения санкций и условиях возврата западных брендов. Бизнесу важно понимать, по каким правилам и с какой глубиной локализации иностранные компании могут вернуться, чтобы это не подорвало уже запущенные проекты импортозамещения», — добавил глава ТПП.

Отличительной чертой нынешнего форума может стать более прикладной и рабочий характер дискуссий и договорённостей. Таким мнением с RT поделился ещё один участник ВЭФ, партнёр международной консалтинговой компании «Яков и Партнёры» Дмитрий Ангаров.

По его словам, акцент будет сделан не только на общих заявлениях о сотрудничестве, но и на запуске конкретных проектов в сфере логистики, энергетики, высоких технологий, финансов и других реальных секторов экономики. Так, в условиях глобальной трансформации рынков участники ВЭФ будут стремиться показать, что «сотрудничество России и Азии переходит на качественно новый этап — от намерений к системной реализации», считает специалист.

«Для российской экономики ВЭФ — это ещё одна возможность не только укрепить торговые и инвестиционные связи со странами Азии, но и выстроить новые логистические маршруты, сформировать совместные производственные цепочки и расширить доступ к азиатским технологиям и рынкам капитала. ВЭФ играет роль «окна возможностей», позволяя российскому бизнесу и государственным институтам адаптироваться к изменению баланса мировой экономики в сторону Азии», — рассказал собеседник RT.

Примечательно, что накануне старта Восточного экономического форума власти России, Китая и Монголии договорились о долгожданном строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Проект должен стать самым масштабным за всю историю глобальной газовой отрасли. Хотя коммерческое соглашение о поставках топлива по этой магистрали пока ещё не было заключено, эксперты не исключают, что соответствующий документ будет подписан именно на ВЭФ.

«Юридически обязывающий меморандум о строительстве трубопровода был подписан на саммите в Китае, который очень широко освещался многими СМИ и оказался достаточно насыщенным. Новость о заключении коммерческой сделки могла бы затеряться в потоке новостей. А вот для юбилейного ВЭФ подписание такого договора могло бы стать важнейшим событием. Так что интрига пока сохраняется», — рассказал RT эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Особое внимание на форуме планируется уделить привлечению азиатских инвестиций в Россию и возможностям для выхода отечественного бизнеса на рынки стран АТР. Об этом RT рассказал участвующий в ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.

По его словам, несмотря на все сложности, российская экономика во многом недооценена, а потенциал многих предприятий, прежде всего дальневосточных, остаётся огромным. Тем не менее азиатские партнёры далеко не всегда в курсе, какие именно форматы работы предлагает РФ, а поэтому проявляют излишнюю осторожность, обратил внимание специалист.

«Важно информировать потенциальных инвесторов об особых преференциальных условиях на Дальнем Востоке и в ряде других регионов, включая Татарстан, Ульяновскую, Калужскую, Ленинградскую области и Подмосковье. Именно сюда начинает направляться, пускай и небольшой, но всё же инвестиционный поток. Если же говорить о выходе нашего бизнеса на азиатские рынки, то формально они открыты для всех инвесторов, но, чтобы успешно здесь работать, нужно очень много договорённостей на высоких уровнях. Так что не случайно такие организации, как РЭЦ, РСПП, «Опора России» и другие принимают активное участие в форуме», — отметил Маслов.

Центральное выступление

Как и в предыдущие годы, центральным событием ВЭФ станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Само мероприятие должно состояться в пятницу, 5 сентября, о чём сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Вместе с президентом нашей страны… (в заседании. — RT) примут участие премьер-министр Лаоса Сипхандон, премьер-министр Монголии Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Это наши почётные гости, которые будут находиться в президиуме пленарного заседания и вместе с нашим президентом выступят, а потому будут отвечать на вопросы», — рассказал Ушаков.

В прошлом году основную часть своего выступления Владимир Путин посвятил именно развитию Дальнего Востока. В частности, глава государства подробно рассказал о действующих в регионе промышленных, инфраструктурных, технологических и образовательных проектах, территориях опережающего развития, а также объявил о дополнительной поддержке семьям с детьми в погашении ипотеки и поделился свои видением ситуации в экономике страны.

Напомним, Восточный экономический форум впервые состоялся в 2015 году. Работа на площадке традиционно проходит в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

Отметим, что на ВЭФ-2024 состоялось свыше 120 деловых мероприятий, а площадку форума посетили более 7,1 тыс. человек, включая около 2,5 тыс. представителей бизнеса из 1,1 тыс. российских и зарубежных компаний. Всего на полях мероприятия тогда было подписано 313 тыс. соглашений на общую сумму почти 5,6 трлн рублей.