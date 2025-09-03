Больше 100 млн тонн: Трансарктический коридор станет основой для экономического роста РФ

Через пять лет по морям Российской Арктики будет перевозиться до 109 млн тонн грузов благодаря Трансарктическому транспортному коридору (ТТК), который пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока, с ключевым участком - Северным морским путем. ТТК станет основой экономического роста и национальной безопасности в Арктике, сообщает «Российская газета».

Советник президента РФ Игорь Левитин отметил, что в новой реальности важна не только скорость и дешевизна перевозок, но и безопасность маршрутов. В прошлом году по Северному морскому пути прошло 14 контейнерных рейсов, лидируют китайские компании. В июле 2024 года запущен мультимодальный маршрут «Экспресс СМП № 1», соединяющий Шанхай и Нинбо с Архангельском. Контейнеровоз китайской компании SafeTrans прошел от Санкт-Петербурга до Шанхая за 23 дня, планируется сократить срок до 18-19 дней.

Начальник управления президента по морской политике Сергей Вахруков подчеркнул необходимость комплексного подхода к развитию ТТК, включая развитие портов, внутренних водных путей, железнодорожного и автомобильного транспорта. Проект должен учитывать создание комфортных условий для жизни в Арктической зоне и экологическую составляющую.

Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что для массового использования ТТК необходима специализированная инфраструктура, включая ледокольный флот и аварийно-спасательные службы. Для ускорения работ нужно сократить количество бумажных документов и перевести их в электронный вид.

Патрушев: Трансарктический коридор будет способствовать экономическому влиянию России

Проект ТТК включает создание транспортной инфраструктуры, учет преференций, развитие судостроения и дноуглубительных работ. Экономический стимул для развития коридора огромен: 100 млрд долларов в год дохода для России от перевозки грузов.