У Трампа не получилось: в США не могут оживить промышленность

Производство в США продолжает снижаться шестой месяц подряд. Согласно данным за август 2025 года, индекс менеджеров по закупкам составил 48,7, что ниже критической отметки в 50 и указывает на сокращение деловой активности, сообщает Telegram-канал «Черный лебедь».

Как отмечается, это происходит несмотря на обещания Дональда Трампа оживить промышленный сектор с помощью пошлин. Особенно сильно спад затронул электротехническое оборудование, приборы и компоненты: из-за пошлин цены на сырье выросли на 24%, что негативно сказалось на марже компаний. Под удар также попало машиностроение: индекс подотрасли упал до 47,8, хотя в июле он был на уровне 51,4. Спрос на продукцию остается слабым, а запасы на складах растут.

Спад также коснулся компьютеров и электроники: компании отмечают резкое замедление экономики, а заказы клиентов переносятся на 2026 год. Падение коснулось и бумажной промышленности, говорится в материале.

Пошлины, введенные для поддержки отечественных производителей, привели к росту цен на закупки. В результате производители вынуждены перекладывать эти дополнительные расходы на потребителей, что может спровоцировать инфляцию в ближайшие месяцы. Даже наличие множества исключений не спасает ситуацию, пишут авторы.