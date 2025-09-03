Россия заметно нарастила поставки энергоресурсов ключевому покупателю

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы поставок российских энергоресурсов в Индию, являющуюся для отечественных экспортеров главным рынком сбыта наряду с Китаем, увеличились примерно на 15 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Об этом заявил замглавы Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Роман Маршавин, его слова приводит ТАСС.

Энергетическая сфера является одной из главных отраслей двустороннего взаимодействия, отметил он. Подобную динамику Маршавин счел успешной.

«Энергетика свою часть задачи, которую лидеры (России и Индии — прим. «Ленты.ру») ставят по увеличению товарооборота, успешно выполняет», — резюмировал он.

Сторонам удается справляться с трудностями, вызванными усилившимся внешним давлением, в первую очередь, со стороны США. Маршавин выразил уверенность, что России и Индии по силам решить как логистические, так и платежные проблемы.

«Я считаю это большим успехом», — заключил замглавы министерства.

Главным энергоресурсом, который РФ поставляет в Индию, является нефть. Именно продолжающиеся закупки российского сырья стали причиной резкого ужесточения таможенной политики Вашингтона в отношении Нью-Дели. В Белом доме неоднократно предупреждали, что импорт подобного рода продукции позволяет Москве продолжать боевые действия на Украине. Однако власти Индии неоднократно оспаривали такие претензии США, напоминая, что российская нефть не подпадает под западные санкции.

В результате в конце августа импортные пошлины на большинство индийских товаров выросли до 50 процентов от таможенной стоимости. На этом фоне премьер-министр азиатской страны Нарендра Моди заявил о готовности заплатить высокую цену ради защиты местных производителей и пообещал им оказать всяческую поддержку, чтобы те смогли успешно противостоять усилившемуся давлению Вашингтона.