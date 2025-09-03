Китай может увеличить экспорт в Россию

Китай, который ищет новые рынки на фоне "войны тарифов" с США, может увеличить экспорт своих товаров в Россию. Такое мнение высказывает газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.

Как указывает издание, россиянам нужны потребительские товары, бытовая электроника и техника, которые сложно импортировать в РФ с Запада из-за торговых санкций. Китай производит востребованную в России продукцию - от телефонов до промышленного оборудования. Торговля КНР с США пострадала на фоне решения президента Дональда Трампа резко увеличить импортные пошлины.

"Я думаю, что Китай сейчас ищет новые рынки", - сказал газете старший научный сотрудник Института ISEAS в Сингапуре Джаянт Менон.

По его словам, Китаю с Россией "есть куда расти".

Как полагает профессор экономики Уилламеттского университета в США Лян Янь, увеличение экспорта в Россию позволило бы китайским производителям снизить остроту ценовой конкуренции и перепроизводства на внутреннем рынке КНР.

"Если американский рынок не поглощает китайскую продукцию, у Китая определенно есть стимул искать выход на другие рынки", - сказал он, добавив, что у Китая есть возможности для увеличения экспорта в Россию "как из-за взаимодополняемости их экономик, так и из-за давления со стороны США".

Большая часть торговли Китая с Россией осуществляется не в долларах США. Это позволяет избежать доступа к данным о транзакциях международной платежной системе SWIFT, которая запретила российским банкам доступ в 2022 году, и американским банкам, где американские власти могут их обнаружить, отметил Лян Янь.

Газета подчеркивает, что обе страны готовы продолжать торговлю в валютах, отличных от доллара США, не опасаясь вмешательства со стороны Вашингтона.