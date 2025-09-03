Эксперт рассказал, что какой курс доллар ожидается к концу следующего года

Доллар может закрепиться у отметки в 92 рубля уже к концу следующего года. Такой прогноз в разговоре с «Москвой 24» озвучил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников .

При этом сценарий с рывком до 100 рублей в обозримом будущем не рассматривается — для этого, по мнению специалиста, должны произойти крайне серьёзные геополитические потрясения.

"Главный фактор этого – неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса: экспорт сейчас притормаживает, а импорт будет расти», — заявил Масленников.

При этом он добавил, что есть спрос на российскую нефть, и это всё же продолжит держать ситуацию на нейтральном уровне, не давая курсу дойти до отметки выше 92 рублей за доллар.

Ситуацию осложняет непредсказуемый международный фон. Усиление глобальной напряженности может ускорить падение рубля. Но и обратный сценарий возможен: положительные сигналы, вроде саммита на Аляске, способны укрепить национальную валюту.