Цены на золото побили очередной рекорд

Стоимость золота вышла на очередной исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Comex.

На 16:52 мск декабрьский фьючерс на золото стоит 3652,5 доллара. На 17:02 мск котировки упали до 3650,1 доллара, а еще немного позже и до 3648,3 доллара.

Ранее, 1 сентября, стоимость тройской унции этого драгоценного металла достигла 3545,3 доллара. Тогда же резко подорожал и другой актив — серебро. Впервые с 14 сентября 2011 года его цена преодолела отметку в 41 доллар.

По мнению аналитика Алексея Лоссана, удорожание золота связано с двумя ключевыми факторами. Во-первых, сработал повышенный спрос на этот металл со стороны центральных банков, которые активно наращивают золотые резервы, что сказывается и на котировках. Во-вторых, в ситуации усугубляющейся геополитической напряженности золото все чаще рассматривается инвесторами как актив-убежище.

Есть прогнозы, что в конце 2025 года мировые цены на золото дойдут до 3740 долларов.