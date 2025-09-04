Греф заявил о «технической стагнации» российской экономики

Глава Сбербанка Герман Греф заявил на брифинге в рамках ВЭФ, что российская экономика во втором квартале вошла в стадию «технической стагнации».

«Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», — цитирует Грефа Интерфакс.

По его словам, для оживления российской экономики нужно существенное снижение ключевой ставки.

Ранее Греф рассказал, что Сбербанк ожидает к концу года ключевую ставку в 14%.

Также сообщалось, что годовая инфляция в России за неделю с 26 августа по 1 сентября 2025 года снизилась с 8,43 до 8,28%.