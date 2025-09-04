Глава Сбера ожидает оживления экономики при ключевой ставке ниже 12%

Экономика России оживет, когда ключевая ставка достигнет 12% или опустится еще ниже. Но пока что фаза охлаждения в экономике продолжается, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с журналистами в рамках Восточного экономического форума.

© Пресс-служба Сбербанка

«Процесс охлаждения продолжается. Это видно по темпам роста ВВП и темпам роста промышленности. Август показывает довольно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам роста. И, конечно, один из ключевых факторов этой ситуации — высокая ключевая ставка. По нашим внутренним оценкам, к концу года ставка будет находиться примерно на уровне 14%. Достаточно ли этого для оживления экономики? На наш взгляд, нет. При текущих уровнях инфляции ставка, которая может дать надежду на оживление, должна быть на уровне 12% или ниже. Поэтому, когда мы достигнем этих уровней, скорее всего, мы и увидим оживление экономики», — рассказал Герман Греф.

Он также отметил, что важна не столько номинальная ставка, сколько реальная. На сегодняшний день реальная ставка является одной из самых высоких в мире, подчеркнул президент Сбера.