Что будет с рублем после заседания ЦБ по ставке

Рубль падает относительно доллара. В среду внебиржевой курс закрылся выше уровня 81 ₽ за доллар, с начала недели американская валюта прибавила 1,1 ₽. Официальный курс ЦБ вырос на 51 копейку, до 80,84 ₽ за доллар.

После заметного укрепления в первом полугодии рубль вернулся к ослаблению.

«Основной причиной выступает ожидаемое изменение баланса спроса и предложения валюты на рынке в пользу дефицита на фоне смены сберегательной парадигмы в направлении восстановления потребительской активности», — рассказал «Коммерсанту» директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков.

В перспективе недели рубль останется в диапазоне 80–82 ₽ за доллар, полагает эксперт. Однако ближе к заседанию ЦБ и вероятному снижению ключевой ставки рубль может ускорить падение в направлении 85 ₽ за доллар. Заседание Центробанка запланировано на 12 сентября 2025 года.

Движение доллара к середине диапазона 80–82 ₽ происходит не столько из-за самого ослабления рубля, сколько из-за колебания доллара, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. При этом с конца июля уже наметился тренда на ослабление нацвалюты, отмечает он.

«Снижение рубля — это вопрос времени. Полагаем, что во второй половине осени процесс ускорится и к концу года курс будет ближе к 90 ₽ за доллар», — прогнозирует экономист.

В ближайшие дни курс останется в коридоре 80–82 ₽.

