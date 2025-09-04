Инфляция в России снижается: что подешевело, что продолжает дорожать

Годовая инфляция в России снизилась с 8,43% до 8,28% за неделю с 26 августа по 1 сентября 2025 года, следует из отчета Минэкономразвития (.pdf).

Сильнее всего подешевели сезонные овощи: морковь — на 7,2%, картофель — на 6,9%, капуста — на 5,7%, лук — на 5,5%. Исключением стали огурцы, которые прибавили в цене 2,2%.

Одновременно выросли цены на мясо и продукты переработки. Говядина и баранина подорожали на 0,4%, яйца и сосиски — на 0,3%, свинина и курица — на 0,2%.

В непродовольственном сегменте заметнее всего выросли цены на: спички — на 0,6%, мыло — на 0,4%, смартфоны — на 0,3%. Подешевели пылесосы и телевизоры — на 0,7% и 0,5% соответственно.

Чтобы сбережения не обесценивались из-за инфляции, лучше размещать их на вкладе. На Сравни можно быстро подобрать надежный банк и открыть вклад онлайн.

Читайте главные финансовые новости в телеграм-канале журнала Сравни