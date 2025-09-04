В России спрогнозировали ключевую ставку к концу года

Руководство Центробанка (ЦБ) до конца этого года может продолжить взятый в начале лета курс на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) и понизить ключевую ставку еще на несколько процентных пунктов. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит ТАСС.

Многое в динамике ключевой ставки будет зависеть от темпов замедления годовой инфляции в России, отметил он. При сохранении нынешних условий ключевая ставка к концу декабря может опуститься до 15 процентов. Если же темпы роста потребительских цен будут стремительно снижаться, совет директоров регулятора сможет задуматься о еще большем ослаблении ДКП, считает Аксаков.

Ситуация также будет зависеть от динамики инфляционных ожиданий населения, устойчивости курса рубля, состояния спроса на внутреннем рынке и внешнеэкономических рисков. Сложившиеся в настоящее время обстоятельства позволяют говорить о вероятном снижении ключевой ставки во второй половине 2025 года, резюмировал депутат.

За последние несколько месяцев руководство ЦБ несколько раз снижало ключевую ставку. В начале июня совет директоров регулятора опустил плану с рекордных 21 до 20 процентов. В конце июля ставка снизилась еще на 200 базисных пунктов, до 18 процентов. Главным условием для дальнейшего ослабления ДКП в Банке России называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к таргету в 4 процента. В конце августа годовые темпы роста потребительских цен, по данным Росстата, составили 8,46 процента. Таким образом, инфляция в стране все еще превышает целевой показатель более чем вдвое.