В ФАС назвали причину роста цен бензина на АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ряд мер по увеличению переработки нефти в нескольких регионах России, а также наращиванию поставок на региональные нефтебазы.

После насыщения рынка предложением ФАС ожидает стабилизации цен на АЗС, заявил журналистам замглавы службы Виталий Королев в кулуарах ВЭФ.