Санкции против России не дали ожидаемых результатов Западу и даже привели к обратным последствиям. Об этом заявил «Известиями» на полях ВЭФ президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

По словам собеседника, ограничения, введенные в отношении РФ, создали новые перспективы, заставив быстрее искать нестандартные подходы к решению вопросов, связанных с расчетами, логистикой и международной торговлей. Катырин отметил, что Москва продолжает осуществлять финансовые операции с зарубежными партнерами. Он также подчеркнул, что Россия не намерена прекращать свою внешнеэкономическую деятельность.

Было бы хорошо, если бы стороны не доводили ситуацию до конфликта, но это уже не власти России, утверждает президент ТПП.

«Дело там не нашей стороны», — отметил он.

По словам Катырина, отношения, безусловно, будут улучшаться, как и взаимный интерес российского и американского бизнеса. У американцев есть интерес к российской экономике, добавил он.

По его словам, Россия всегда вела диалог с бизнесом как на политическом, так и на экономическом уровнях. Катырин подчеркнул, что страна готова к сотрудничеству со всеми, кто желает работать на равных условиях.